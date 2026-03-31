31 марта 2026 в 12:18

Российские военные освободили населенный пункт в Сумской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области

Фото: МО РФ
ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области и прилегающую территорию площадью свыше 7 кв. км. По данным ведомства, в ходе операции была прорвана оборона ВСУ и уничтожены силы противника и его укрепленные позиции.

До этого сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области (подразделениями группировки войск «Запад») и Луговское в Запорожской области (Восточная группировка). Военные закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
Сумская область
