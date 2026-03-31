Армия России взяла населенный пункт рядом с Сумами «СВ»: ВС России освободили Малую Корчаковку в 22 километрах от Сум

Российские военные взяли под контроль поселок Малая Корчаковка в Сумской области, пишет Telegram-канал «Северный Ветер». Как пишет канал, продвижение на этом участке фронта позволяет оттеснить противника от границ Суджанского района Курской области и расширить зону безопасности в Сумской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию

Авторы пишут, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ежедневно направляло в район этого населенного пункта новые штурмовые группы, в состав которых входили как подготовленные бойцы, так и недавно мобилизованные военнослужащие. Как поясняет источник, Малая Корчаковка стала первым населенным пунктом в единой линии укреплений ВСУ на данном направлении, которую начали создавать незадолго до разгрома украинских подразделений в приграничье Суджанского района.