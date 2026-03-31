Военэксперт раскрыл, как ВСУ создали бесшумные беспилотники

Вооруженные силы Украины создают винты для бесшумных дронов из специального резинового материала, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подлет беспилотника, не издающего звуков, усложняет своевременную реакцию на угрозу.

Есть версия, что [украинские дроны] не слышно за счет винтов, изготавливаемых из специальной резины. Из-за этого шум работы моторов практически отсутствует. Обнаружить такой беспилотник сложно. Так как у него высокая скорость, то и времени на его поражение тоже остается очень мало, потому что нужно успеть засечь его визуально и потом уже открывать огонь, — прокомментировал Кнутов.

Ранее в УФСБ России сообщили, что украинские военные начали использовать в Донецкой Народной Республике высокоскоростные беспилотники для повышения точности атак и снижения вероятности обнаружения. По информации ведомства, дроны могут быть полукоптерного типа на электродвигателях и слышны только в момент нанесения огневого поражения.