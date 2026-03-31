Российские системы ПВО за сутки перехватили и уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в Max. Кроме того, российскими военным удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль село Малая Корчаковка в Сумской области. Продвижение на этом участке фронта позволяет оттеснить противника от границ Суджанского района Курской области и расширить зону безопасности в регионе. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию

До этого российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили ключевые цели, связанные с деятельностью украинских вооруженных формирований.