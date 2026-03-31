Российские войска поразили важнейшие объекты ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд ВСУ, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили ключевые цели, связанные с деятельностью украинских вооруженных формирований. Удары пришлись на пункты управления беспилотниками, а также на места временного размещения украинских сил и иностранных наемников. По данным Минобороны, цели поражены в 158 различных районах Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области. В операции участвовали бойцы подразделений группировки войск «Север».

До этого в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области. Также российской армии удалось освободить прилегающую территорию площадью свыше 7 кв. км.