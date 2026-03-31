Песков высказался о действиях военных в связи с атаками дронов ВСУ Песков рассказал о тщательном анализе атак беспилотников ВСУ на Россию

Российские военные внимательно следят за попытками Киева атаковать регионы России с помощью дронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что ситуация тщательно анализируется и готовятся соответствующие предложения по ответным действиям, передает РИА Новости.

Здесь (в вопросе атак дронами со стороны Киева — NEWS.ru) главное — как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются, — сказал Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что здание правительства региона подверглось атаке беспилотника ВСУ. В результате пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1. По информации канала, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских дронов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.