Выяснились детали атаки дронов в Ленобласти

ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели «FP-1», запускаемые через территорию прибалтийских стран, сообщил Telegram-канала SHOT. Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны никак не комментировали эту информацию. .

Канал утверждает, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Ленобластью 38 таких БПЛА, однако в результате падения обломков пострадали три человека, включая двоих детей. Как отмечает источник, украинская сторона атакует Ленинградскую область уже семь дней подряд, используя новые маршруты через страны Балтии.

Ранее Киев признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками и принес Хельсинки извинения. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил инцидент с финским коллегой Александром Стуббом.