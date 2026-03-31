31 марта 2026 в 06:28

Губернатор Ленобласти отчитался о сбитых за ночь беспилотниках

Дрозденко: над Ленобластью сбито 38 дронов, поврежден порт Усть-Луга

Беспилотник ВСУ Беспилотник ВСУ Фото: Социальные сети
Над Ленобластью сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

К 06:00 [мск] над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), — написал Дрозденко

Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, добавил он. Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают поврежденные объекты.

Ранее Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Александр Дрозденко
Ленобласть
БПЛА
повреждения
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

