Губернатор Ленобласти отчитался о сбитых за ночь беспилотниках Дрозденко: над Ленобластью сбито 38 дронов, поврежден порт Усть-Луга

Над Ленобластью сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

К 06:00 [мск] над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), — написал Дрозденко

Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, добавил он. Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают поврежденные объекты.

Ранее Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.