В Кремле не увидели конкретики в словах Зеленского о «пасхальном перемирии» Песков: в словах Зеленского о перемирии на Пасху нет конкретных предложений

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «пасхальном перемирии» не содержат конкретных предложений, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Киев пытается любыми путями добиться прекращения огня. Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по «пасхальному перемирию» мы не увидели, — сказал он.

Песков заявил, что президент Украины должен взять на себя ответственность. По словам пресс-секретаря, Зеленскому необходимо принять решение о заключении мира между Москвой и Киевом, а не перемирия.

Ранее представитель Кремля уточнил, что Украина пытается выйти на любое перемирие, поскольку динамика в зоне СВО явно не в пользу ВСУ. По его словам, российские и иностранные системы мониторинга подтверждают продвижение ВС России.

Также Песков подчеркнул, что если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Он напомнил, что об этом неоднократно говорил глава РФ Владимир Путин.