Раскрыт план Зеленского во время перемирия на Пасху Аналитик Михайлов: Зеленский предлагает перемирие на Пасху для ротации армии

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает прекращение огня на Пасху, чтобы организовать ротацию ВСУ на фронте, заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он добавил, что Москва обычно соглашается на переговоры по кратковременным перемириям, которые нарушает Киев.

Инициативы, которые транслирует украинская сторона, прежде всего направлены на решение своих локальных военно-технических задач. Пользуясь тем, что Россия не открывает огонь, они начинают заниматься эвакуацией раненых, <...> а также проводят ротацию личного состава на передовой, — сказал эксперт.

Михайлов указал, что слова Зеленского о перемирии соответствуют отрицательному нарративу о России, распространенному на Украине. Таким образом, президент республики поднимает свои рейтинги, добавил аналитик.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.