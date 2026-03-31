Что известно о потерях противника за сутки в зоне СВО

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО около 1260 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в Max. В зоне ответственности группировки «Север» потери превысили 270 человек.

По информации ведомства, группировка «Запад» ликвидирвала до 170 военных, «Юг» — до 135, «Центр» — более 375, «Восток» — свыше 270, «Днепр» — более 40 военнослужащих.

Ранее стало известно, что системы ПВО за сутки перехватили и уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Кроме того, российскими военным удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд ВСУ. По информации Минобороны РФ, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области. Также российской армии удалось освободить прилегающую территорию площадью свыше 7 кв. км.