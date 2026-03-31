31 марта 2026 в 16:11

Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров

Путин потребовал внедрить цифровые платформы во все виды транспорта

Фото: kremlin.ru
В России следует масштабно внедрить цифровые платформы во все сферы перевозок для повышения их эффективности, заявил президент страны Владимир Путин. По мнению главы государства, которое приводит пресс-служба Кремля, использование таких инструментов обеспечит стране неоспоримое конкурентное преимущество.

Что принципиально, развитие транспортной системы, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, трансграничные пропускные пункты, должно вестись на базе передовых технологий с применением современных платформенных и цифровых решений, — заявил глава государства.

Путин отметил, что цифровизация поможет существенно снизить издержки бизнеса и государства, а также заметно поднимет планку качества сервиса для пассажиров. В завершение он добавил, что именно высокие технологии станут фундаментом для предоставления уникальных транспортных услуг, востребованных в современном мире.

Ранее сообщалось, что в Международном транспортно-логистическом форуме примут участие более 60 стран. Основным вопросом для обсуждения станет развитие международных транспортно-логистических коридоров, укрепление интеграционных связей в рамках международных объединений и цифровизация различных отраслей.

