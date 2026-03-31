31 марта 2026 в 16:33

Профессор оценил планы Трампа передать Саудовской Аравии ядерные технологии

Профессор Бакланов: США не станут передавать ядерные технологии на Восток

Саудовская Аравия
США не станут передавать ядерные технологии Саудовской Аварии, заявил в беседе с Readovka.news профессор ВШЭ Андрей Бакланов. По его словам, сообщения о соответствующих планах главы Белого дома Дональда Трампа являются политически ангажированными.

Американо-саудовские переговоры по ядерной тематике длятся уже более 15 лет и проходят в основном в конфиденциальном режиме, отметил Бакланов. В связи с этим публичные отчеты о проделанной работе нехарактерны. Эксперт добавил, что происходящее следует оценивать с учетом общей ситуации на Ближнем Востоке и соперничества внешних сил в регионе.

Он обратил внимание, что после того как Москва и Каир подписали соглашение о строительстве АЭС, Вашингтон утратил интерес к реализации подобных проектов в других арабских странах. Кроме того, по мнению Бакланова, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий сформировал негативный прецедент.

Ранее сообщалось, что Иран не добивается прямых переговоров с США, однако готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы республики. Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, но настаивает на праве мирного использования ядерных технологий и требует отмены всех санкций.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

