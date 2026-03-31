В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

В Москве 31 марта установлен новый температурный рекорд, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, к 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до 17,5 градуса, превысив прежнее достижение 2007 года (17,2 градуса).

Рекорд температуры установлен в Москве! К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал 17,5. Побит прежний рекорд тепла, который держался с 2007 года, когда в Москве было 17,2, — написал он.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что апрель в Москве будет теплым, температура ожидается выше нормы на 1–2 градуса. По ее словам, в первой декаде месяца ожидаются кратковременные дожди.

До этого сообщалось, что вопреки пессимистичным прогнозам погода в Москве в конце марта остается рекордно теплой. Сегодня в Москве господствует антициклон, поэтому вероятность дождей близка к нулю. В первую неделю апреля в Москве будет продолжаться мартовская аномальная жара. Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что температура будет постепенно расти.