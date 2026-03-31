Синоптики спрогнозировали необычный апрель в Москве Метеоролог Позднякова: в апреле в Москве будет теплее нормы на 1-2 градуса

Апрель в Москве будет теплым, температура ожидается выше нормы на 1-2 градуса, сообщила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первой декаде месяца ожидаются кратковременные дожди.

Средняя температура апреля — 7 градусов выше нуля. При этом в этом году, скорее всего, она будет выше климатической нормы на 1 – 2 градуса. Модели показывают, что с 1 по 4 апреля включительно пойдет небольшой дождь, — сообщила Татьяна Позднякова.

При этом в апреле характер погоды будет изменчив. Тепло будут сменятся холодом, продолжила специалист. Не исключено, что новая морозная волна придет уже в первой декаде месяца.

Ранее сообщалось, что вопреки пессимистичным прогнозам, погода в Москве в конце марта остается рекордно теплой. Сегодня в Москве господствует антициклон, поэтому вероятность дождей близка к нулю. В первую неделю апреля в Москве будет продолжаться мартовская аномальная жара. Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что температура будет постепенно расти: с плюс 16–18 градусов днем в понедельник к субботе температура вырастет до плюс 16–21 градуса.