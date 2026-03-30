Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель

Погода в апреле может преподнести москвичам и жителям Центральной России немало сюрпризов. Синоптики обновили прогноз: второй весенний месяц удивит россиян существенными перепадами температуры. Ждать ли теплой погоды или холода затянутся до мая, когда планировать поездку на шиномонтаж — в материале NEWS.ru.

Как изменился прогноз погоды на апрель

На сегодняшний день прогноз на апрель выглядит довольно оптимистично, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, во втором месяце весны температура воздуха, вероятно, будет держаться выше климатической нормы.

«Однако есть нюанс: с большой долей вероятности, москвичей и жителей Европейской России ожидает немало дождей. Судя по всему, мы промокнем капитально», — пояснил специалист.

Метеоролог Евгений Тишковец также прогнозирует теплый апрель. По его словам, снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет. В середине и конце месяца ожидаются два коротких периода ночных заморозков, уточнил он.

«Но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление», — сообщил Тишковец.

Опрошенные NEWS.ru метеорологи прогнозируют, что апрель в Москве и регионах Центральной России окажется волнообразным. В первой половине месяца москвичи, вероятно, столкнутся с достаточно размеренной оттепелью, утверждают специалисты. В дневное время столбики термометров будут достигать отметки +7–11 градусов, однако по ночам будет прохладно — около +3. Ожидается переменчивая погода: на солнце будет довольно жарко, а в тени будет пробирать насквозь.

Возможен ли снег в апреле

Апрель окажется богатым на осадки, сообщил в разговоре с NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. Он отметил, что речь идет не только о дождях, но и о возможном мокром снеге.

«По имеющимся прогнозам, в первой половине апреля ожидаются частые циклоны с мокрым снегом и ночным похолоданием, особенно в центре, в северо-западной части России и на Урале. Однако переживать не стоит: есть веские основания полагать, что ощутимое потепление в европейской части страны начнется уже в первой декаде месяца», — пояснил Семенов.

Тишковец также подтвердил, что, несмотря на относительно высокую среднюю температуру воздуха, вероятность возвращения весенних холодов с переходом осадков в различное агрегатное состояние сохраняется.

Ждать ли резкой жары в апреле

По прогнозам Семенова, к концу апреля дневные температуры в центральных регионах России приблизятся практически к летним значениям — +18–21 градус.

«Полагаю, что в последние дни второго весеннего месяца будет почти жарко. Во всяком случае, в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках. Такой сценарий очень радует», — отметил он.

Заметный погодный перелом произойдет в середине апреля, спрогнозировал Сергеев. По его словам, резкий температурный скачок ожидается 15–17 числа. Средняя дневная температура превысит норму на четыре-пять градусов, отметил метеоролог.

«К концу апреля столичный регион почти наверняка перейдет в „режим предлета“: днем воздух разогреется почти до +18–20 градусов. Однако такая жаркая погода простоит в Москве не очень долго, скорее всего, не более недели», — спрогнозировал Сергеев.

Когда нужно «переобуть» машину

Оптимальное время для замены шин на летние наступает в тот момент, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +5–7 градусов и выше, рассказал NEWS.ru автоэксперт Михаил Пальмов.

«При такой температуре летняя резина начинает эффективно работать, а зимняя перегревается и быстрее изнашивается. Таким образом, судя по прогнозам, поездку на шиномонтаж можно запланировать на первую декаду апреля», — пояснил он.

При этом Семенов отметил, что сразу после таяния снега переходить на летние шины не стоит. Весной погодные условия нестабильны: нередки так называемые возвратные заморозки, при которых эффективность летней резины снижается из-за ухудшения сцепления на холодном покрытии, подчеркнул синоптик. По его словам, даже если в дневное время температура поднимается выше +10 градусов, ночью возможно похолодание.

«Особенно опасны мосты, эстакады и затененные участки дорог, где лед держится, как правило, дольше», — сказал Семенов.

Синоптик Михаил Леус в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что в XXI веке средняя дата последних заморозков в Москве приходится на 27 апреля, а самые поздние были зафиксированы 15 мая.

