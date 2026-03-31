«Никакой не альянс»: Хегсет усомнился в ценности союзников США по НАТО Хегсет раскритиковал союзников США по НАТО за отказ помогать в войне с Ираном

НАТО — никакой не альянс, так как союзники не помогают США в операции против Ирана, заявил на брифинге шеф Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что Вашингтон из-за нынешней ситуации многое понял о странах — членах Блока.

У вас никакой не альянс, если страны не готовы вас поддержать, когда они вам нужны, — сказал Хегсет.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что правительство Италии заблокировало доступ Военно-воздушных сил США к военной базе Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Как пишут журналисты, информация об этом инциденте, произошедшем несколько дней назад, до недавнего времени держалась в секрете.

До этого стало известно, что Трамп хочет лишить страны Североатлантического альянса, которые тратят менее 5% ВВП на оборону, гарантий военной поддержки Блока и права голоса в нем. Хозяин Белого дома рассматривает проект радикальной перестройки объединения. Трамп стремится к модели pay-to-play: кто хочет иметь влияние, тот должен платить.