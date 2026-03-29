Трамп готовит радикальную перестройку НАТО

Президент США Дональд Трамп хочет лишить страны НАТО, которые тратят менее 5% ВВП на оборону, гарантий военной поддержки Альянса и права голоса в нем, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в окружении американского лидера. По данным собеседников издания, хозяин Белого дома рассматривает проект радикальной перестройки объединения.

Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО, — заявил источник.

Трамп стремится к модели pay-to-play: кто хочет иметь влияние, тот должен платить. Речь идет об отстранении от ключевых решений союзников, вкладывающих менее 5% ВВП, включая решения о расширении Альянса, совместных миссиях и активации пятой статьи о взаимной помощи.

Кроме того, как отметило издание, президент США обдумывает возможность перевода американских войск численностью 35 тыс. человек из Германии в Венгрию. Возможная причина — военные расходы ФРГ, которые в 2025 году составили около 2% ВВП (€152 млрд).

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон может пересмотреть свое участие в Североатлантическом альянсе. По его словам, США тратят сотни миллиардов долларов на защиту союзников, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.