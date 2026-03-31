Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:33

Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США

Corriere della Sera: Италия отказала ВВС США в доступе к базе Сигонелла

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Италии заблокировало доступ Военно-воздушных сил США к военной базе Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, сообщила газета Corriere della Sera. Как пишут авторы, информация об этом инциденте, произошедшем несколько дней назад, до недавнего времени держалась в секрете.

Генеральный штаб итальянских ВВС уведомил начальника Генштаба обороны страны Лучано Портолано о том, что маршрут нескольких американских бомбардировщиков предусматривал их посадку на базе Сигонелла перед дальнейшим вылетом на Ближний Восток. Как пишет издание, консультации с итальянским военным руководством по этому вопросу не проводились.

Более того, план полета был направлен властям республики уже после того, как американские самолеты поднялись в воздух. В итоге итальянская сторона отказала союзнику в доступе к стратегическому объекту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может пересмотреть свое участие в Североатлантическом альянсе. По его словам, США тратят сотни миллиардов долларов на защиту союзников по НАТО, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.

Италия
США
военные базы
Сицилия
Самое популярное
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.