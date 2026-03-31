Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США

Правительство Италии заблокировало доступ Военно-воздушных сил США к военной базе Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, сообщила газета Corriere della Sera. Как пишут авторы, информация об этом инциденте, произошедшем несколько дней назад, до недавнего времени держалась в секрете.

Генеральный штаб итальянских ВВС уведомил начальника Генштаба обороны страны Лучано Портолано о том, что маршрут нескольких американских бомбардировщиков предусматривал их посадку на базе Сигонелла перед дальнейшим вылетом на Ближний Восток. Как пишет издание, консультации с итальянским военным руководством по этому вопросу не проводились.

Более того, план полета был направлен властям республики уже после того, как американские самолеты поднялись в воздух. В итоге итальянская сторона отказала союзнику в доступе к стратегическому объекту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может пересмотреть свое участие в Североатлантическом альянсе. По его словам, США тратят сотни миллиардов долларов на защиту союзников по НАТО, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.