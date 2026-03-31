Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю

«КП-Петербург» сообщил, что несколько лет назад Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, якобы устроила погром в съемной квартире в Санкт-Петербурге и отказалась возмещать причиненный ущерб, поэтому владельцу жилья пришлось обращаться в суд. По информации источника, судья обязал ее выплатить более 2 млн рублей за нанесенный урон. В итоге, как пишут авторы, разбирательство затянулось на четыре года.

Арендодатель также просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, но суд оставил исковое заявление без движения, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.