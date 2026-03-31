«Не на жизнь, а насмерть»: Лавров о борьбе стран за ведущие позиции Лавров заявил о жесткой борьбе за лидерство в новом миропорядке

Борьба за лидерство в формирующемся миропорядке носит крайне ожесточенный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам. По его словам, это можно наблюдать на ежедневной основе. Трансляция выступления главы ведомства шла на сайте МИД РФ.

Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезно — «не на жизнь, а насмерть». Мы это почти ежедневно наблюдаем, — сказал он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация вокруг Ирана показывает, что «закон джунглей» нередко сильнее международного права. По его словам, МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, потому что американцы запугали и секретариат, и государства-члены агентства.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали США и Израиль.