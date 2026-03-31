31 марта 2026 в 17:46

«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭК «Скорлупа»

Военэксперт Марочко: БЭК «Скорлупа» будут использоваться в Азовском море

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России будут применять безэкипажные катеры «Скорлупа» в акватории Азовского моря, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Так он прокомментировал новость, что российские войска получили новые БЭК в зоне спецоперации. При этом, по его словам, зона применения аппаратов со временем может расшириться.

Боевые действия, к сожалению, двигатель прогресса, и, естественно, наши ВПК ищут способы преодоления тех преград, которые создают Вооруженные силы Украины и их западные партнеры. Самый эффективный способ — это идти на шаг впереди своих противников. Именно с этой целью создаются БЭК на оптоволокне. Если мы говорим об их использовании сейчас, на данный момент, то это часть Азовского моря и черноморское побережье. Но не стоит забывать, что противник все больше расширяет зону боевых действий, поэтому мы, вполне возможно, будем их применять и на других территориях, в том числе помогая дружественным странам, которые сейчас конфликтуют с Западом, — прокомментировал Марочко.

Он подчеркнул, что БЭК «Скорлупа» является неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, по словам эксперта, данные безэкипажные катера не подвержены воздействию внешних факторов, и это позволяет российским операторам более эффективно управлять аппаратами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по украинским военным объектам. Удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются ВСУ.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
