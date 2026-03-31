Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки

В Госдуме обсуждается законопроект, который наделит банки правом приостанавливать операции по счетам физлиц при выявлении признаков нелегальной предпринимательской деятельности. Как пояснила NEWS.ru партнер юридической фирмы АНП «Зенит» Альфия Ярулина, цель инициативы — вывод из тени целых секторов экономики, где давно сформировалась серая зона.

Законопроект направлен не на тотальный контроль за каждым кошельком гражданина, а на «обеление» тех сфер, где давно существует серая зона. Речь идет о ситуациях, когда физические лица систематически получают доходы (например, от сдачи квартир посуточно, перепродажи товаров или оказания услуг), но при этом не регистрируются как самозанятые или индивидуальные предприниматели, — сказала Ярулина.

Как пояснила эксперт, для граждан, ведущих обычную жизнь, получающих зарплату, дарящих деньги близким или оплачивающих покупки, принципиальных изменений не произойдет.

Основные нововведения затронут тех, кто систематически получает переводы за товары или услуги. Если банк выявит признаки ведения бизнеса без уплаты налогов, движение средств по счету могут приостановить до выяснения обстоятельств, отметила юрист. Кроме того, кредитная организация будет обязана передать соответствующую информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС), добавила она.

По мнению эксперта, такие меры вынудят недобросовестных граждан легализовать свою деятельность. У них будет выбор: оформить статус самозанятого, что предполагает простую процедуру регистрации и низкую налоговую ставку, либо открыть индивидуальное предпринимательство.

Ранее адвокат Елена Мякишева рассказала, что ФНС не будет автоматически отслеживать каждый перевод между друзьями или родственниками, однако изменения в законодательстве могут создать новые риски даже для добросовестных граждан. Под пристальное внимание могут попасть регулярные переводы между гражданскими супругами, которым, возможно, придется доказывать, что это дарение, а не оплата услуг, отметила она.