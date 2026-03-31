31 марта 2026 в 14:28

Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля

Адвокат Мякишева: частые переводы между сожителями могут принять за оплату услуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ФНС не будет автоматически отслеживать каждый перевод между друзьями или родственниками, однако изменения в законодательстве могут создать новые риски даже для добросовестных граждан, заявила NEWS.ru адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Елена Мякишева. Под пристальное внимание могут попасть регулярные переводы между гражданскими супругами, которым, возможно, придется доказывать, что это дарение, а не оплата услуг, отметила она.

Могут возникнуть ситуации, когда физлицам придется объяснять происхождение переводов. Например, если один из гражданских супругов регулярно получает деньги от другого, ему, возможно, придется доказывать, что это дарение денег, а не оплата услуг, — сказала Мякишева.

Так она прокомментировали законопроект, расширяющий полномочия ФНС по контролю за переводами между физлицами. По мнению эксперта, с точки зрения глобальной справедливости цель законопроекта выглядит разумной. Она пояснила, что сейчас легально работающие самозанятые и индивидуальные предприниматели находятся в заведомо менее выгодном положении по сравнению с теми, кто ведет деятельность неофициально: они несут налоговую нагрузку, что снижает их конкурентоспособность. Усиление контроля, полагает эксперт, могло бы выровнять условия для всех участников рынка.

Однако адвокат обратила внимание на потенциальные риски нововведений. Предоставление ФНС доступа к детальным данным о финансовых операциях граждан она назвала возможным ущемлением права на неприкосновенность частной жизни.

Кроме того, Мякишева подчеркнула, что собранная информация может использоваться налоговыми органами не только для доначисления налогов физическим лицам, но и для доказывания взаимозависимости лиц по статье 105.1 НК РФ, что в итоге может негативно отразиться и на юридических лицах, и на индивидуальных предпринимателях.

Ранее юрист Оксана Мучараева заявляла, что ФНС предупредила россиян о возможной блокировке счетов после 20 мая из-за несданной декларации за 2025 год. Решение о приостановлении операций можно обжаловать в административном или судебном порядке.

налоги
ФНС
переводы
налогообложение
гражданский брак
Наталья Петрова
Н. Петрова
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
