В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак Депутат Журавлев предложил охранять подводные трубопроводы совместно с Турцией

Черное море превращается в арену гибридной войны с применением подводных дронов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, хотя фактов нападений на «Турецкий поток» не установлено, подготовка к ним явно ведется, поэтому необходимо начать патрулирование в акватории совместно с флотом Турции.

Черное море становится полигоном гибридной войны с использованием невидимых подводных дронов. Прямых доказательств атак на «Турецкий поток» нет, но подготовка к таким диверсиям ведется открыто. Полная защита газопроводов требует комплексных мер — от противоминной обороны до дипломатического давления на Киев, — заявил Журавлев.

По словам депутата, за технологиями, которые Киев использует для атак, стоят западные разработки. Он добавил, что на Украине они обкатываются в промышленных масштабах. Чтобы противодействовать нападениям, необходимо поражать места, в которых производятся такие вооружения, считает парламентарий.

Нужно прежде всего обнаружить места производства и, конечно, немедленно их уничтожить. То же самое — с путями доставки комплектующих: для начала — порты Одессы и Николаева, — сказал собеседник.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются атаковать «Голубой поток» и «Турецкий поток». В частности, Киев стремится нанести ущерб инфраструктуре газопроводов.