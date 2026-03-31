Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:17

Что известно о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана и членов его семьи

КСИР: погиб советник главы Генштаба ВС Ирана Эсхаги и члены его семьи

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар США и Израиля привел к гибели советника начальника Генштаба ВС Ирана Джамшида Эсхаги, передает Tasnim со ссылкой на командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Ахмада Вахиди. Кроме того, он подтвердил смерть родственников военачальника.

Выражаю соболезнования <...> по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников, — сказано в сообщении.

Ранее политолог, востоковед-арабист Саид Гафуров заявил, что президент США Дональд Трамп пытается выманить верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, чтобы его ликвидировать. Так эксперт прокомментировал высказывание главы Белого дома о возможной смерти или недееспособности аятоллы.

Также КСИР подтвердил гибель главы ВМС Алирезы Тангсири. В Корпусе пояснили, что военный получил смертельные ранения во время атаки. О гибели Тангсири в городе Бендер-Аббас стало известно ночью 26 марта.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.