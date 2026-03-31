Что известно о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана и членов его семьи

Удар США и Израиля привел к гибели советника начальника Генштаба ВС Ирана Джамшида Эсхаги, передает Tasnim со ссылкой на командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Ахмада Вахиди. Кроме того, он подтвердил смерть родственников военачальника.

Выражаю соболезнования <...> по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников, — сказано в сообщении.

Ранее политолог, востоковед-арабист Саид Гафуров заявил, что президент США Дональд Трамп пытается выманить верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, чтобы его ликвидировать. Так эксперт прокомментировал высказывание главы Белого дома о возможной смерти или недееспособности аятоллы.

Также КСИР подтвердил гибель главы ВМС Алирезы Тангсири. В Корпусе пояснили, что военный получил смертельные ранения во время атаки. О гибели Тангсири в городе Бендер-Аббас стало известно ночью 26 марта.