ВСУ ударили по Суземке «Вампирами»

Богомаз: ВСУ атаковали Суземку при помощи чешских «Вампиров»

ВСУ нанесли удар по районному центру Суземка при помощи реактивных снарядов системы «Вампир», сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. В результате данного обстрела один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

По словам Богомаза, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Глава региона подтвердил, что семьям погибших и раненых будет предоставлена материальная поддержка.

В настоящее время специальными службами и правоохранительными органами ведутся работы по ликвидации последствий удара и фиксации доказательств преступления, — заявил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО России вместе с подразделениями Росгвардии и мобильными огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» успешно отразили атаку над Брянской областью. В результате был уничтожен 41 беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы продолжают работу для обеспечения безопасности региона.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

