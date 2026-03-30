Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 21:27

В небе над Брянской областью сбили десятки БПЛА

Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили 41 беспилотник самолетного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО России вместе с подразделениями Росгвардии и мобильными огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» успешно отразили атаку над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegam-канале. В результате был уничтожен 41 беспилотник самолетного типа.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 41 вражеский БпЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы продолжают работу для обеспечения безопасности региона.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки на Таганрог есть погибший и пострадавшие.

В Минобороны между тем сообщили, что силы ПВО в ночь на 30 марта ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.