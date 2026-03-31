Сотрудникам нижегородской IT-компании вернули крупный долг по зарплате

Сотрудникам нижегородской IT-компании выплатили 20 млн рублей долга по зарплате, сообщает Pravda-nn.ru. В августе 2025 года зарплату не получили 133 работника.

Сообщается, что в отношении руководителя организации было подано представление, а также возбуждено уголовное дело по факту административного правонарушения. Организация не выплатила зарплату в том числе уволенным сотрудникам. Также компания выплатила компенсацию в размере свыше 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года судебные приставы в России взыскали с работодателей задолженность по заработной плате в размере 6 млрд рублей. Сумма оказалась на 1,6 млрд рублей больше, чем за тот же период 2024 года.