31 марта 2026 в 16:25

Военный эксперт рассказал, как защитить подводные газопроводы от диверсий

Баранец: защита подводных газопроводов требует новых механизмов ответственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вопрос защиты подводных газопроводов становится критическим, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для надежной безопасности необходимо четко прописать в контрактах, кто за что отвечает, на каких глубинах и какими средствами осуществляется охрана.

Для надежной безопасности подводных газопроводов необходимо переработать и четко прописать в контрактах обязанности сторон: кто за что отвечает, на каких глубинах и какими средствами осуществляется охрана. Конфликт вынуждает пересматривать соглашения и подходы: прозрачные контракты и понятные механизмы ответственности — первоочередная задача, — убежден Баранец.

Эксперт не исключил, что для защиты подводных трубопроводов от диверсий появится отдельный род войск.

Это могут быть совместные подразделения, которые будут круглосуточно охранять подводные газо- и нефтепроводы. Такая необходимость диктуется текущей ситуацией в морских пространствах, в том числе в Черном и Средиземном морях, — отметил собеседник.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера и автономного подводного аппарата Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что уничтожение данных объектов произошло в ходе выполнения задач силами Черноморского флота.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

