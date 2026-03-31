31 марта 2026 в 16:24

Смолов пошел на мировую с пострадавшим в драке в кафе

Футболист Смолов выплатил пострадавшему от драки в кафе 4 млн рублей

Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Футболист Федор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в московской «Кофемании» и выплатил ему 4 млн рублей в качестве компенсации, сообщил RT адвокат спортсмена. Накануне стороны встретились лично, пожали друг другу руки — конфликт полностью исчерпан.

В материале сказано, что защита планирует подать в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Решение будет принято на заседании 1 апреля.

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее адвокат Смолова Варвара Кнутова сообщила, что футболист полностью признал вину в рамках дела о драке. По ее словам, спортсмен выплатил потерпевшему 1 млн рублей и намерен просить об освобождении от уголовной ответственности.

При этом, по словам адвоката Сергея Жорина, Смолов мог получить штраф до 300 тыс. рублей или условный срок за драку в мае 2025 года. В частности, звездный правозащитник уточнил, что в таких случаях обвиняемых редко приговаривают к реальному тюремному сроку.

