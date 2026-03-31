Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре Лавров: США и Израиль пытаются не дать Ирану наладить отношения с соседями

США и Израиль предпринимают усилия, чтобы сорвать процесс нормализации отношений Ирана со странами Персидского залива, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам, трансляция велась на сайте министерства. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив стремятся натравить соседей на Тегеран.

США и Израиль пытаются не допустить нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств Залива на Исламскую Республику, — подчеркнул дипломат.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом. Госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на встрече глав МИД стран G7.

Также президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразили жесткую позицию против продолжения войны на Ближнем Востоке. Лидеры призвали к скорейшему переходу к мирному диалогу и заключению дипломатических договоренностей.