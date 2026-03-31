31 марта 2026 в 14:17

Метеоролог рассказал, каким будет апрель в Питере

Синоптик Поповин: апрель в Санкт-Петербурге ожидается невероятно теплым

Мартовское тепло в Санкт-Петербурге задержится и в апреле, сообщил NEWS.ru и метеоролог Никита Поповнин. По его словам, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, пойдут небольшие дожди.

Апрель продолжит эту тенденцию. По климатическим нормам положено +5-6 градусов днем. В Питере же будет до +14. При этом вероятность осадков небольшая, исключение составляют пятница и суббота, когда фронтальный раздел пройдет совсем недалеко, — рассказал Никита Поповнин.

Что касается осадков, в городе пройдут небольшие дожди, ночью они могут перейти в снег или мокрый снег.

В Санкт-Петербурге март 2026 года оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений: не было ни дня, когда дневная температура была ниже климатической нормы, добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что первый запуск фонтанов в Петергофе в 2026 году запланирован на 25 апреля. Традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая. Подготовка к сезону уже идет: в парках расчищают дорожки, приводят в порядок деревья и кустарники, готовят интерьеры музеев.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
