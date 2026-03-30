30 марта 2026 в 11:53

Стало известно, когда заработают петергофские фонтаны

Открытие сезона фонтанов в Петергофе запланировано на 25 апреля

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Первый запуск фонтанов в Петергофе в 2026 году запланирован на 25 апреля, подтвердил ТАСС гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков. По его словам, традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая.

25 апреля в музее-заповеднике «Петергоф» состоится первый пуск фонтанов в 2026 году. Именно с этого дня все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября. Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, благодаря которому на территории появятся места для активного отдыха. В нем уже установили детские площадки и тренажеры. В дальнейшем на территории появятся падел-центр и лыжная трасса.

До этого сообщалось, что миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург по приглашению России. Визит экспертов в Северную столицу стал первым с 2018 года. Обсуждались крупные градостроительные проекты, включая строительство многофункциональных комплексов в Лахте, развитие объектов транспортной инфраструктуры, возведение колокольни Смольного собора и реставрацию Конюшенного ведомства.

