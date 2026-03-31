31 марта 2026 в 13:03

«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров

Лавров заявил о готовности России к переговорам без капризов Запада

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия подтверждает готовность к переговорам с западными странами, но призывает партнеров отказаться от необоснованных претензий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в условиях тяжелейшего кризиса РФ продолжит твердо отстаивать свои национальные интересы. Трансляция выступления главы ведомства шла на сайте МИД РФ.

Дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, что нам предлагается, — добавил министр.

До этого Лавров отметил, что борьба за лидерство в формирующемся миропорядке носит крайне ожесточенный характер. По его словам, это можно наблюдать на ежедневной основе.

Также глава МИД заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

