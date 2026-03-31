Лыжник Коростелев назвал главную мечту в карьере

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью NEWS.ru назвал олимпийское золото главной мечтой в карьере. Он отметил, что после шести наград высшей пробы на Олимпиаде норвежца Йоханнеса Клебо хочется повторить подобные достижения.

Олимпийское золото. Но после такого сезона Йоханнеса Клебо, конечно, очень хочется повторить и такие достижения. Для этого нужно очень-очень-очень много работать. Речь не только про Олимпиаду, — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда Коростелев финишировал третьим. Он признался, что был очень доволен своим результатом. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.

До этого трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования престижного турнира в эти дни принимают города Апатиты и Кировск Мурманской области. Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, показав лучший результат среди участников раздельного старта.