Необычных сирот оставили в коробке в Приморье

В Приморье неизвестные оставили в коробке двух гималайских медвежат

Пару двухмесячных гималайских медвежат нашли в Приморье в коробке, они поступили в реабилитационный центр «Тигр» на попечение специалистов. По словам ветеринаров, это самец и самка — малыши остались сиротами.

Недавно к нам поступило еще двое гималайских медвежат-сирот, им примерно по два месяца, самец и самка. Состояние их стабилизировалось, самочка окрепла, у самца упитанность была изначально лучше, — сказано в сообщении.

По мнению специалистов, страх медвежат при виде человека говорит о том, что они уже успели с ним столкнуться. Теперь в реабилитационном вольере живут четверо косолапых.

Медвежата первые несколько дней содержались отдельно от мишек, которые поступили к нам 20 февраля, а сейчас уже всех малышей объединили. С аппетитом проблем ни у кого нет — они активно едят, набирают вес и играют друг с другом, — рассказали в центре.

Ранее сообщалось, что любимой игрушкой панды Катюши в Московском зоопарке стал зеленый куб-мяч с отверстиями. Она отметила, что, несмотря на теплую весеннюю погоду, наличие снега и яркое солнце, Катюша предпочитает проводить большую часть времени не на улице, а во внутренних вольерах павильона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил нуждающимся странам забирать топливо из Ормузского пролива
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
В деле о нападении с арбалетом на школу появился еще один фигурант
Девелопер рассказала, как жители новостроек расширяют круг общения
Театр на Малой Ордынке покажет новый спектакль «Столыпин и враги»
Метеоролог рассказал, каким будет апрель в Питере
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

