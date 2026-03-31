Необычных сирот оставили в коробке в Приморье В Приморье неизвестные оставили в коробке двух гималайских медвежат

Пару двухмесячных гималайских медвежат нашли в Приморье в коробке, они поступили в реабилитационный центр «Тигр» на попечение специалистов. По словам ветеринаров, это самец и самка — малыши остались сиротами.

Недавно к нам поступило еще двое гималайских медвежат-сирот, им примерно по два месяца, самец и самка. Состояние их стабилизировалось, самочка окрепла, у самца упитанность была изначально лучше, — сказано в сообщении.

По мнению специалистов, страх медвежат при виде человека говорит о том, что они уже успели с ним столкнуться. Теперь в реабилитационном вольере живут четверо косолапых.

Медвежата первые несколько дней содержались отдельно от мишек, которые поступили к нам 20 февраля, а сейчас уже всех малышей объединили. С аппетитом проблем ни у кого нет — они активно едят, набирают вес и играют друг с другом, — рассказали в центре.

