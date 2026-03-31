В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке

Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США передислоцируются на Ближний Восток, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, в регион уже направлены штаб дивизии, подразделения материально-технического обеспечения и бригадная боевая группа.

Как уточнили источники Al Jazeera, переброска десантников продолжится в течение недели, а общая численность контингента достигнет 3 тыс. человек. Собеседники Reuters добавили, что решение о вводе войск на территорию Ирана пока не принято.

По информации журналистов, среди возможных сценариев рассматриваются контроль над островом Харк, через который проходит основная часть нефтяного экспорта страны. Также Лондон может ставить целью обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с группой численностью около 3,5 тыс. военнослужащих находится в Индийском океане. В ведомстве уточнили, что корабль действует в зоне оперативной ответственности, включающей Ближний Восток.