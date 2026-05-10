10 мая 2026 в 12:53

Десантники высадились на остров ради спасения мужчины с хантавирусом

Архипелаг Тристан-да-Кунья
Британские военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады провели операцию по десантированию с воздуха на отдаленный архипелаг Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике для помощи мужчине с подозрением на хантавирус, сообщило Минобороны Соединенного Королевства. Одновременно на остров были сброшены запасы кислорода и другие медицинские грузы.

Операция также обеспечит бесперебойность работы всей системы здравоохранения на острове путем поддержки медицинской бригады из двух человек на Тристан-да-Кунья, — заявили в военном ведомств.

Ранее госсекретарь здравоохранения Испании Хавьер Падилья сообщил, что медики поднялись на борт круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. По его словам, врачи проведут эпидемиологическую оценку ситуации.

До этого стало известно, что пассажиры лайнера не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Как заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет, экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам. По его словам, смерти 70-летнего гражданина Нидерландов не придали должного значения.

