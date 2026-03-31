Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:18

США выдвинули неожиданную инициативу по Ормузскому проливу

Telegraph: США предложили создать консорциум для управления Ормузским проливом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом, сообщает газета Telegraph. По информации источника, госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на встрече глав МИД стран G7.

Международный консорциум возьмет на себя управление Ормузским проливом, согласно планам, предложенным администрацией Трампа, — говорится в публикации.

Согласно предложению, судоходство через пролив должно стать полностью свободным и осуществляться без взимания сборов. До этого рассматривался альтернативный проект с участием Пакистана, Египта, Турции и Саудовской Аравии, который предполагал введение транзитных платежей по аналогии с Суэцким каналом.

Ранее сообщалось, что Комитет по нацбезопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана.

Ормузский пролив
США
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.