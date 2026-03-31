31 марта 2026 в 14:19

Театр на Малой Ордынке покажет новый спектакль «Столыпин и враги»

4 апреля в Театре на Малой Ордынке пройдет премьерный показ спектакля «Столыпин и враги», режиссером которого выступил Валентин Клементьев. Постановка расскажет о жизни русского политика и премьер-министра правительства времен Николая II Петра Столыпина. Спектакль создан на основе пьесы и книги историка Святослава Рыбаса.

Петр Столыпин — выдающийся государственный деятель. С каждым годом это становится все более очевидным. Не зря прямо у входа в Белый дом, в здание правительства Москвы, напротив гостиницы «Украина», появляется памятник Петру Столыпину, который был убит в Киевской опере. Трудно найти более символичное место. Жизнь Столыпина блестяще описана в выдающейся биографической книге Святослава Рыбаса, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». И в книге, и в пьесе, и в нашем спектакле Столыпин предстает очень рациональным, ответственным политиком, экономистом, государственным деятелем, — отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Спектакль соответствует новой репертуарной концепции театра. С приходом нового худрука курс изменился эстетически и идейно. Новую постановку можно назвать «ожившими страницами русской истории».

Ранее Театр на Малой Ордынке презентовал культурно-просветительский проект «Открытые сцены Ордынки» 10 марта. На «Открытых сценах» будут проходить встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами.

У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил нуждающимся странам забирать топливо из Ормузского пролива
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
В деле о нападении с арбалетом на школу появился еще один фигурант
Девелопер рассказала, как жители новостроек расширяют круг общения
Метеоролог рассказал, каким будет апрель в Питере
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

