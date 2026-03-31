Театр на Малой Ордынке покажет новый спектакль «Столыпин и враги»

4 апреля в Театре на Малой Ордынке пройдет премьерный показ спектакля «Столыпин и враги», режиссером которого выступил Валентин Клементьев. Постановка расскажет о жизни русского политика и премьер-министра правительства времен Николая II Петра Столыпина. Спектакль создан на основе пьесы и книги историка Святослава Рыбаса.

Петр Столыпин — выдающийся государственный деятель. С каждым годом это становится все более очевидным. Не зря прямо у входа в Белый дом, в здание правительства Москвы, напротив гостиницы «Украина», появляется памятник Петру Столыпину, который был убит в Киевской опере. Трудно найти более символичное место. Жизнь Столыпина блестяще описана в выдающейся биографической книге Святослава Рыбаса, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». И в книге, и в пьесе, и в нашем спектакле Столыпин предстает очень рациональным, ответственным политиком, экономистом, государственным деятелем, — отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Спектакль соответствует новой репертуарной концепции театра. С приходом нового худрука курс изменился эстетически и идейно. Новую постановку можно назвать «ожившими страницами русской истории».

Ранее Театр на Малой Ордынке презентовал культурно-просветительский проект «Открытые сцены Ордынки» 10 марта. На «Открытых сценах» будут проходить встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами.