Мужчина расстрелял троих соседей из ружья и покончил с собой

Житель Забайкальского края застрелил троих знакомых из ружья и покончил с собой

В селе Цаган-Олуй Забайкальского края 44-летний местный житель застрелил троих человек из охотничьего ружья, после чего покончил с собой, сообщает СУ СК России по региону. По данным следствия, трагедия произошла 23 марта.

В сообщении говорится, что мужчина приехал к домам своих знакомых, зашел к каждому и выстрелил. Затем он, находясь в салоне собственного автомобиля, свел счеты с жизнью. Тело одного из убитых пролежало в доме три дня — его обнаружили только 26 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

