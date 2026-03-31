31 марта 2026 в 14:11

Мужчина расстрелял троих соседей из ружья и покончил с собой

Житель Забайкальского края застрелил троих знакомых из ружья и покончил с собой

В селе Цаган-Олуй Забайкальского края 44-летний местный житель застрелил троих человек из охотничьего ружья, после чего покончил с собой, сообщает СУ СК России по региону. По данным следствия, трагедия произошла 23 марта.

В сообщении говорится, что мужчина приехал к домам своих знакомых, зашел к каждому и выстрелил. Затем он, находясь в салоне собственного автомобиля, свел счеты с жизнью. Тело одного из убитых пролежало в доме три дня — его обнаружили только 26 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что пьяный пасынок зарезал отчима во время ссоры в селе Усть-Ишим Омской области. Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Поздно вечером 19-летний местный житель вернулся домой от знакомого и застал соседа, который пришел в гости к отчиму.

До этого москвича приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство бывшей супруги на почве ревности. Суд установил, что мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. От полученных травм она скончалась.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

