Лыжник Коростелев раскрыл свое отношение к Вяльбе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе всегда делает все возможное для своих спортсменов, заявил в интервью NEWS.ru российский лыжник Савелий Коростелев. Он отметил, что многим обязан ей. Коростелев выразил мнение, что руководитель провела шикарный президентский срок.

Насколько я понимаю, Елена Валерьевна остается главой ФЛГР и вице-президентом ассоциации лыжных видов. Продолжаем работать. Вяльбе всегда делает все возможное для своих спортсменов. Где-то по головке погладит, где-то кнут использует. Это очень характерно для нее. Чаще, конечно, пряник, но иногда случается и кнут. Я многим ей обязан. Елена Валерьевна провела шикарный президентский срок, — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также на результат влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.