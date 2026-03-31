Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:09

Лыжник Коростелев раскрыл свое отношение к Вяльбе

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе всегда делает все возможное для своих спортсменов, заявил в интервью NEWS.ru российский лыжник Савелий Коростелев. Он отметил, что многим обязан ей. Коростелев выразил мнение, что руководитель провела шикарный президентский срок.

Насколько я понимаю, Елена Валерьевна остается главой ФЛГР и вице-президентом ассоциации лыжных видов. Продолжаем работать. Вяльбе всегда делает все возможное для своих спортсменов. Где-то по головке погладит, где-то кнут использует. Это очень характерно для нее. Чаще, конечно, пряник, но иногда случается и кнут. Я многим ей обязан. Елена Валерьевна провела шикарный президентский срок, — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также на результат влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

лыжные гонки
спортсмены
Россия
Елена Вяльбе
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.