31 марта 2026 в 13:31

Политолог оценил идею США взять плату с арабских стран за войну в Иране

Политолог Перенджиев назвал грабежом идею США взять плату за войну в Иране

Идея США взять плату с арабских государств за конфликт в Иране является грабежом, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, подобный подход демонстрирует стремление Вашингтона переложить финансовую нагрузку на третьи страны и рассматривать их как источник компенсации собственных расходов.

Идея США взять плату с арабских стран за войну в Иране — наглый грабеж. Эти государства не заказывали Соединенным Штатам конфликт на Ближнем Востоке. Это исключительно дело США и Израиля. Такое заявление Вашингтона говорит, что Белый дом рассматривает арабские страны как не совсем суверенные. То есть если вести конфликт, то это должна быть прокси-война чужими руками, а если тратиться, то надо искать пути, кто будет компенсировать расходы, — сказал Перенджиев.

Он добавил, что США не собираются тратить средства на военные конфликты, пока президентом является Дональд Трамп. По словам политолога, подобная стратегия, вероятно, позволит американской стороне сохранять и приумножить собственные ресурсы.

Идея США взять плату с арабских стран за войну в Иране — это очень хороший пример, что американцы совершенно не собираются тратиться на конфликты, особенно при Трампе. Таким образом Соединенные Штаты решили сыграть интересную игру: это не они развязали агрессию вместе с Израилем против Исламской Республики, а они якобы защищали арабские страны от агрессии Тегерана. А теперь эти страны должны заплатить за эту защиту. США нашли интересный способ компенсировать расходы, а может быть, даже и получить определенные дивиденды, — подытожил Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон заинтересован в оплате атак на Иран со стороны арабских партнеров. Она не исключила, что соответствующее заявление чуть позже сделает Трамп.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
