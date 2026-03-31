31 марта 2026 в 14:45

Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран

Трамп предложил нуждающимся странам забирать топливо из Ормузского пролива

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Испытывающим дефицит топлива из-за ситуации в Ормузском проливе странам следует покупать его у США, сообщил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп. В качестве альтернативы он призвал эти страны самим забрать топливо из пролива.

Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, такие как Великобритания, которая отказалась участвовать в обезглавливании Ирана, у меня для вас есть предложение. Первое: покупайте у США, у нас этого много. Второе: наберитесь с запозданием некоторой смелости, направляйтесь в пролив и просто возьмите его, — написал Трамп.

Военное обострение в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран атакует цели на территории Израиля, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

На фоне эскалации практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее стало известно, что администрация президента США предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом. Госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на встрече глав МИД стран G7. Согласно предложению, судоходство через пролив должно стать полностью свободным и осуществляться без взимания сборов.

