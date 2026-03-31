31 марта 2026 в 14:48

У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Angarsky. Машину изъяли в пользу государства.

Сообщается, что он получил денежное вознаграждение и услуги имущественного характера. Автомобиль Lexus RX 300 2020 года выпуска был конфискован в качестве дополнительной меры наказания. Фигурант дела также получил наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 59-летний автомобилист погасил долги по 104 штрафам за превышение скорости, чтобы не потерять внедорожник. Задолженность за 2025 год образовалась на сумму почти 80 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Бурятии 43-летний житель Улан-Удэ погасил задолженность по алиментам за сына в размере 219 тыс. рублей после начала уголовного преследования. Как выяснилось, мужчина избегал выплат на содержание девятилетнего ребенка на протяжении восьми месяцев.

