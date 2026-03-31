У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки

У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Angarsky. Машину изъяли в пользу государства.

Сообщается, что он получил денежное вознаграждение и услуги имущественного характера. Автомобиль Lexus RX 300 2020 года выпуска был конфискован в качестве дополнительной меры наказания. Фигурант дела также получил наказание в виде лишения свободы.

