Петербуржец погасил долги по 104 штрафам, чтобы не потерять внедорожник

В Санкт-Петербурге 59-летний автомобилист погасил долги по 104 штрафам за превышение скорости, чтобы не потерять внедорожник Toyota Highlander, пишет Мойка78 со ссылкой на ФССП России и Госавтоинспекцию. Задолженность за 2025 год образовалась на сумму почти 80 тыс. рублей.

Специалисты Выборгского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительные производства в отношении мужчины. Нарушителю объяснили, что в случае непогашения накопившихся долгов машину арестуют и продадут на торгах. После этого петербуржец оплатил штрафы и исполнительский сбор на общую сумму 114 тыс. рублей.

