31 марта 2026 в 10:34

Иран обратился к США с заявлением об Ормузском проливе

Иран призвал США навсегда похоронить мечту о контроле над Ормузским проливом

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press
США никогда не смогут установить контроль над Ормузским проливом, заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые передает агентство Tasnim, эта стратегическая ошибка американских и израильских врагов уже унизила их и поставила на путь уничтожения.

Они заблуждаются, думая, что <...> смогут заставить сдаться могучий и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, или осуществить свою мечту установить контроль над Ормузским проливом. Эту мечту они похоронят навсегда, — подчеркнул он.

До этого первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф сообщил, что Соединенные Штаты умоляют о переговорах по судоходству в Ормузском проливе. Он также подчеркнул, что иранские ВС являются очень мощными.

Ранее сообщалось, что Комитет по нацбезопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана.

Иран
США
Ормузский пролив
войны
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

