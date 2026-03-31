Иран обратился к США с заявлением об Ормузском проливе

Иран призвал США навсегда похоронить мечту о контроле над Ормузским проливом

США никогда не смогут установить контроль над Ормузским проливом, заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые передает агентство Tasnim, эта стратегическая ошибка американских и израильских врагов уже унизила их и поставила на путь уничтожения.

Они заблуждаются, думая, что <...> смогут заставить сдаться могучий и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, или осуществить свою мечту установить контроль над Ормузским проливом. Эту мечту они похоронят навсегда, — подчеркнул он.

До этого первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф сообщил, что Соединенные Штаты умоляют о переговорах по судоходству в Ормузском проливе. Он также подчеркнул, что иранские ВС являются очень мощными.

Ранее сообщалось, что Комитет по нацбезопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана.