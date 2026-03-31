31 марта 2026 в 14:38

В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за наем «мертвых душ»

В Кузбассе бывшая начальница отдела МФЦ получила условный срок за наем «мертвых душ», сообщает VSE42.RU. Ее близкие были трудоустроены и получали зарплату, хотя фактически не выполняли обязанности.

Сообщается, что ответственность понес также сожитель подсудимой. Схема началась в декабре 2019 года — за несколько лет причиненный ущерб превысил 900 тыс. рублей.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину и возместили более 800 тыс. рублей. Суд назначил бывшей руководительнице четыре года лишения свободы условно, а ее сожителю — два года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе местный житель украл 2,8 млн рублей с помощью «мертвых душ». Он фиктивно оформил на работу свою родственницу — женщина фактически не выполняла трудовые обязанности, однако получала заработную плату.

