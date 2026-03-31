31 марта 2026 в 14:49

«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е

Депутат ГД Драпеко: в РФ долго отдавали приоритет голливудским фильмам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С начала 1990-х в российском кинопрокате приоритет отдавали голливудскому кино, отметила в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко. Она уточнила, что во многом из-за этого отечественное кинопроизводство переживало сильнейший кризис.

Наше кино пережило тяжелейший кризис, вызванный отчасти тем, что пришел Голливуд и загнал нас под шконку. Потому что наши фильмы шли третьим порядком, а первыми шли американские модные и дорогостоящие фильмы, — отметила Драпеко.

Она напомнила, что после начала СВО «Голливуд ушел» из России. Российским студиям пришлось оперативно наращивать производство собственных картин, отметила парламентарий. Следующим этапом, по ее словам, должно стать полноценное возрождение отечественного кино.

Голливуд ушел — для нас был ужасный период. Кинотеатры пустые, не было фильмов. Тогда мы лихорадочно стали наращивать количество [кинокартин]. А дальше начинается этап, когда количество должно перейти в качество. С этим у нас пока тоже проблемы. Но мы счастливы, что выжили, — резюмировала она.

Драпеко уточнила, что сегодня более 60% фильмов, которые смотрят россияне, отечественного производства.

Ранее Драпеко заявила, что жители России имеют полное право «не пускать Пугачеву» в свою жизнь. В свою очередь Алла Борисовна, покинув Россию, также сделала свой выбор, и это было ее право, отметила собеседница.

Также она отметила, что режиссеру Сарику Андреасяну не следует снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир». Она напомнила, что произведение является сложным для экранизации, и нет уверенности, что Андреасян с этим справится.

